МЧС Азербайджана о пожаре в одном из бакинских бизнес-центров

БАКУ /Trend/ - Сегодня в результате пожара, произошедшего на восьмом этаже бизнес-центра "Caspian Plaza", расположенного в Ясамальском районе Баку, сгорели 30 рубильников и восемь погонных метров электрического кабеля, говорится в сообщении МЧС, распространенном во вторник.

На место происшествия были привлечены пожарные подразделения Государственной противопожарной службы и Службы спасения особого риска.

Пожар был потушен до прибытия пожарных расчетов.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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