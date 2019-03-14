В жилом доме в Тертере произошел взрыв, есть пострадавший

14 марта 2019 15:22 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В одноэтажном трехкомнатном доме, общей площадью 160 кв. метров, в Тертерском районе Азербайджана произошел взрыв, сообщает в четверг Trend со ссылкой на МЧС.

В результате взрыва пострадал один человек. От силы взрывной волны были выбиты две оконные рамы на кухне.

По предварительной версии, взрыв произошел из-за утечки газа.

Соответствующие структуры проводят расследование по факту.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Талех Агавердиев)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Взрыв на газопроводе в Иране, есть погибшие (ВИДЕО)
Общество 13:35
МЧС Азербайджана обратилось к населению в связи с праздничными кострами
Общество 12 марта 14:53
В Стокгольме после взрыва автобуса госпитализировали водителя
Европа 10 марта 15:35
В Манбидже взорвался заминированный автомобиль
Арабские страны 9 марта 21:44
В Пальмире прогремел мощный взрыв
Арабские страны 9 марта 19:02
В Гусарском районе Азербайджана сгорел киоск, есть погибший
Происшествия 8 марта 10:15
Лента новостей
Баку и Токио обсудили возможность повышения участия японских деловых кругов в Азербайджане
Бизнес 16:03
AccessBank объявил об изменениях в структуре акционеров
Финансы 16:03
Соревнования в Национальной арене гимнастики организованы на высоком уровне – зрительница
Общество 15:53
Наибольшее число государственных платежей теперь в мобильном приложении Международного банка Азербайджана
Финансы 15:49
Пашинян от страха убегает из-за стола переговоров с Алиевым
Политика 15:48
Мирное решение нагорно-карабахского конфликта обусловлено принципиальной позицией членов СБ ООН - экс-президент Молдовы
Нагорно-карабахский конфликт 15:48
В Турции задержан глава полицейской службы
Турция 15:34
В Азербайджане пресечена попытка доставки крупной партии психотропного вещества (ФОТО)
Происшествия 15:32
Игорь Додон: У Молдовы и Азербайджана налажены очень хорошие двусторонние отношения
Политика 15:27