В жилом доме в Тертере произошел взрыв, есть пострадавший

БАКУ /Trend/ - В одноэтажном трехкомнатном доме, общей площадью 160 кв. метров, в Тертерском районе Азербайджана произошел взрыв, сообщает в четверг Trend со ссылкой на МЧС.

В результате взрыва пострадал один человек. От силы взрывной волны были выбиты две оконные рамы на кухне.

По предварительной версии, взрыв произошел из-за утечки газа.

Соответствующие структуры проводят расследование по факту.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Талех Агавердиев)

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