Пожар в жилом здании в Баку, двое погибших

БАКУ /Trend/ - В жилом здании в Баку произошел пожар, унесший жизни двух человек. Их личности в настоящее время уточняются. Об этом Trend сообщает в субботу со ссылкой на МЧС Азербайджана.
Согласно информации, на первом этаже четырехэтажного здания в Низаминском районе Баку в двухкомнатной квартире общей площадью 45 квадратных метров сгорели пол и домашняя утварь.
Остальная часть квартиры была защищена от пожара.
(Текст: Мугаддас Мустафаев)
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