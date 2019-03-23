В Хатаинском районе Баку сгорел дом: обнаружен труп

23 марта 2019 09:02 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Хатаинском районе Баку сгорел дом, сообщает в субботу Trend со ссылкой на МЧС Азербайджана.

Согласно информации, пожар произошел в двух комнатах и коридоре четырехкомнатного одноэтажного дома площадью 107 м2. Сгорели 2 комнаты, коридор и домашние предметы площадью 54 м2. Во время исследования пожара обнаружен труп Аббасова Али Байрам оглу, 1935 года рождения. Оставшаяся часть дома и прилегающие к дому другие дома защищены от пожара.

В связи с происшествием соответствующие структуры проводят расследование.

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