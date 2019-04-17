В Азербайджане задержан обвиняемый в покушении на убийство трехлетней давности в России

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане задержан человек, разыскиваемый за попытку убийства, совершенную три года назад в России.

16-го декабря 2016-го года житель села Зенгене Сабирабадского района Амиль Бабаев, находясь в городе Аксай Ростовской области, повздорил на бытовой почве со своим знакомым Фаррухом Халиловым и попытался убить последнего, нанеся несколько ножевых ранений, сообщает в среду Trend со ссылкой на МВД Азербайджана.

Раненый был прооперирован и, в итоге, выжил.

Бабаев, не мешкая, вернулся в Азербайджан и до последнего времени скрывался от правосудия. Злоумышленник был задержан в результате оперативно-розыскных действий азербайджанских правоохранительных органов. Сабирабадский районный суд избрал в отношении него меру пресечения в виде четырех месяцев заключения под стражу.

В отношении Бабаева возбуждено уголовное дело по статье 29, 120.1 ( умышленное покушение на убийство) и передано в прокуратуру Сабаильского района.

(Автор:Самир Али. Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Талех Агавердиев)

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