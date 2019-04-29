Стали известны имена 8 погибших в тяжелом ДТП в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Стали известны имена восьми погибших в сегодняшнем жутком ДТП в Гекгельском районе Азербайджана, сообщает в понедельник Trend.

Во время произошедшего ДТП от полученных травм на месте скончались пассажиры автомобиля марки "VAZ 2107" Гасанов Эльданиз Герай оглу (1995), его годовалая дочь Гасанова Рубаба Эльданиз гызы, Оруджева Фирангиз Дамир гызы (1934), Оруджева Нахида Газанфар гызы (1958). Погибли также пассажиры автомобиля марки "VAZ 2106" – Джамалов Аслан Абульфат оглу (1986), его трехлетний сын Джамалов Гусейн Аслан оглу, Байрамов Гамид Самед оглу (1949), Джамалова Севиндж Мехман гызы (1995).

Все скончавшиеся жители Дашкесанского района.

Пострадавшая в ДТП жительница Гянджи Гасанова Рухия Рамиз гызы (1991) в тяжелом состоянии госпитализирована в больницу.

Отметим, что ДТП произошло сегодня на автомобильной дороге Гянджа-Дашкесан, на территории Гекгельского района.

Во время ДТП столкнулось автомобили марок "VAZ-2106" и "VAZ-2107".

По факту проводится расследование.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.