БАКУ /Trend/ - В Гаджигабуле произошло еще одно землетрясение, сообщает в среду Trend со ссылкой на Республиканский центр сейсмологической службы НАНА.
По предварительной информации, подземные толчки были зарегистрированы в 10:49 по местному времени в 36 км к юго-западу от Гобустанской сейсмостанции.
Магнитуда землетрясения составила 3,5, глубина очага – 5 км.
Подземные толчки не ощущались.
Напомним, что вчера в Гаджигабуле также произошло землетрясение магнитудой 3,5.
(Текст: Кямаля Сеидова)
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