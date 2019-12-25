БАКУ /Trend/ - В Гаджигабуле произошло еще одно землетрясение, сообщает в среду Trend со ссылкой на Республиканский центр сейсмологической службы НАНА.

По предварительной информации, подземные толчки были зарегистрированы в 10:49 по местному времени в 36 км к юго-западу от Гобустанской сейсмостанции.

Магнитуда землетрясения составила 3,5, глубина очага – 5 км.

Подземные толчки не ощущались.

Напомним, что вчера в Гаджигабуле также произошло землетрясение магнитудой 3,5.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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