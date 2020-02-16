В Шамахе произошло землетрясение
БАКУ /Trend/ - В Шамахе произошло землетрясение магнитудой 3,9.
Как передает Trend со ссылкой на Республиканский центр сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана, землетрясение зафиксировано в 16:32 в 32 километрах к юго-западу от станции Гобустан.
Очаг землетрясения залегал на глубине 13 километров, подземные толчки не ощущались.
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