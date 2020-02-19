В Клинический медцентр в Баку помещены еще двое прилетевших из Китая

БАКУ/Trend/ - В отделение инфекционных болезней Клинического медцентра помещены два гражданина Азербайджана 1997 года рождения, говорится в совместном сообщении пресс-служб минздрава и Госагентства по обязательному медицинскому страхованию, сообщает в среду Trend.

Как говорится в сообщении, оба учатся в Гуанчжоу. Они прилетели из Шанхая в Москву, а оттуда – в Баку. Прилетев сегодня около 03:00 часов в аэропорт, они по желанию были доставлены в Клинический медцентр для прохождения врачебного обследования.

Отметим, что Гуанчжоу находится вне территории, где наблюдается вспышка коронавируса. У этих студентов не было контакта с больными.

По информации, которая дана в минздрав из отделения инфекционных заболеваний на 07:30 часов, температура тела обоих лиц нормальная, проблем в самочувствии нет. Врачебное обследование продолжается.

(Автор: Самир Али: Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)