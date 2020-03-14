БАКУ /Trend/ - В Баку арестованы лица, занимавшиеся незаконным обменом валюты, сообщает в субботу Trend со ссылкой на совместное сообщение пресс-служб Службы государственной безопасности (СГБ) и Генпрокуратуры.

На основании поступившей информации сотрудники СГБ и Главного управления по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре 13 марта провели совместные оперативные следственно-розыскные меры, в ходе которых было установлено, что группа лиц, находившихся в сговоре, в помещении, арендованном в административном здании филиала «Азадлыг» ОАО "Amrahbank" в Насиминском районе Баку, занимается операциями по незаконному обмену валюты.