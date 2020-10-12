В результате армянского обстрела тяжело ранен житель Тертерского района Азербайджана

БАКУ /Trend/ - ВС Армении, грубо нарушая основным нормы и принципы Женевских конвенций 1949 года и требования режима гуманитарного перемирия, объявленного с 12:00 часов 10 октября, продолжают террористические действия против минного гражданского населения, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Генеральную прокуратуру Азербайджана.

Сегодняшним утром вооруженные соединения армянской армии подвергли интенсивному ракетному и артиллерийскому обстрелу Тертерский, Агдамский и Геранбойский районы с различных направлений.

В результате разорвавшегося снаряда в селе Кенгерли Тертерского района был тяжело ранен и госпитализирован Бейляров Фирудин Кямал оглу (1970 г.р.).

В настоящее время сотрудники прокуратуры осуществляет все необходимые следственные меры, возможные в боевых условиях.

Общественность будет дополнительно проинформирована о результатах.

(Текст: Кямаля Сеидова.)