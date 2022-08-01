В Азербайджане обнародовано число задержанных за нарушение госграницы

БАКУ /Trend/ - В июле 2022 года Государственная пограничная служба (ГПС) Азербайджана продолжила проводить мероприятия по обеспечению надежной охраны государственной границы, борьбе с контрабандой, незаконной миграцией и незаконным оборотом наркотиков.

Как сообщили в понедельник Trend в пресс-центре ГПС, в июле за нарушение госграницы было задержано 27 человек, в том числе 21 гражданин Азербайджана, 2 - Ирана, 1 - Ирака, 1 - Узбекистана, 2 - Пакистана.

В рамках деятельности по борьбе с незаконной миграцией в 19 случаях задержаны 19 человек при попытке пересечь государственную границу с поддельными паспортами, шенгенскими визами и печатями, говорится в сообщении ГПС.

В 531 случае за нарушение правил пограничного режима задержаны 580 человек.

В результате мер по борьбе с преступностью задержаны и переданы соответствующим органам 239 человек, находившихся в розыске.

В результате мер по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств было обнаружено и изъято 145 килограммов 455 граммов наркотических средств и 16 197 таблеток психотропных препаратов.

Кроме того, в июле 2022 года на границе была задержана контрабанда на общую сумму 2 440,591 тысячи манатов, в том числе два пистолета, охотничье ружье, прибор ночного видения, пять патронов, кинжал, табачные изделия и золотые украшения.

Продолжаются мероприятия, направленные на организацию надежной охраны государственной границы Азербайджана, говорится в сообщении ГПС.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)