Военнослужащие ГПС Азербайджана попали в ДТП в Джебраиле, есть погибший и раненые (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Сегодня в селе Шукюрбейли Джебраильского района грузовой автомобиль марки "Шагман" выехал на полосу движения,по которой двигался автомобиль марки "УАЗ" Госпогранслужбы Азербайджана, что привело к аварии.

Как сообщили в понедельник Trend в пресс-центре ГПС, есть погибший и раненые,

Военнослужащий ГПС старший сержант Эльмир Аббасов, несмотря на все усилия врачей, скончался в больнице.

Обследование и лечение других пострадавших продолжается.

(Перевод: Нубар Кулузаде)