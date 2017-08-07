Тегеран предупредил Ереван по поводу привлечения третьих сил в регион нагорно-карабахского конфликта

БАКУ /Trend/ - Иран заинтересован в урегулировании нагорно-карабахского конфликта и призывает Армению и Азербайджан к диалогу. Об этом в ходе брифинга заявил представитель МИД ИРИ Бахрам Гасеми.

Это дежурное заявление МИД Ирана осталось бы незамеченным, если бы не одно НО – Гасеми подчеркнул, что перспектива вовлечения третьих сил в карабахское урегулирование является предметом «постоянной обеспокоенности» Тегерана, и выразил уверенность, что урегулирование конфликта укрепит стабильность и безопасность в регионе.

Судя по всему, речь идет о возможности размещения миротворческих сил в зоне карабахского конфликта, о чем уже много лет мечтает Ереван, который считает, что появление в регионе миротворцев укрепит статус-кво, сложившийся в нагорно-карабахском конфликте.

Учитывая тот факт, что недавно, но при этом очень активно. Армения начала заигрывать с НАТО и посылать недвусмысленные сигналы об укреплении партнерства Западу, Иран, видимо, решил обозначить свою позицию и выступить против того, чтобы в Карабахе появились миротворцы США или Европы. В целом даже российские миротворцы Иран не устроят. Считая регион зоной своего влияния, Тегеран не хотел бы видеть внедрение сюда крупной и самостоятельной державы, пусть даже дружественной ему.

Если же речь идет не о миротворцах, а о полноценном вмешательстве, то тут даже говорить об этом не приходится. Иран попросту не позволит третьим силам, которые постоянно пытается привлечь не имеющая собственной ресурсной базы Армения, вмешиваться в конфликт, как это было в начале девяностых годов.

Еще одним намеком на Армению послужили слова Гасеми о том, что в Тегеране внимательно отслеживают протекающие в регионе процессы и не позволят, чтобы конфликт в граничащих с Ираном территориях нанес ущерб населению Ирана.

Дело в том, что речь идет о северных территориях Ирана, где проживают этнические азербайджанцы и против которых, само собой разумеется, Азербайджан никогда не подумает применить силу, в отличие от Армении, которая считает всех представителей этой нации кровными врагами.

(Автор: Эльмира Таривердиева. Редактор: Ирина Парфёнова)