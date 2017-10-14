Вооружая Армению, Россия нарушает обязательства как сопредседатель МГ ОБСЕ - эксперт

14 октября 2017 17:59 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Предоставляя Армении кредит в 200 миллионов долларов на приобретение современного оружия, Россия нарушает свои обязательства в качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ. Об этом в субботу сказал заместитель генерального директора Информационного агентства Trend, политический эксперт Арзу Нагиев.

Арзу Нагиев отметил, что, оказывая всестороннюю помощь одной из сторон конфликта, Россия открыто демонстрирует, что не соблюдает принцип нейтральности.

Эксперт подчеркнул, что при той экономической ситуации, в которой Армения находится сегодня, она не сможет возвратить этот кредит. «Россия оснащает Армению современным оружием, старается усилить военный потенциал захватнической страны. Вооружение Армении Россией противоречит принципам стратегического партнерства, дружбы и добрососедства с Азербайджаном. Очевидно то, что Россия вовсе не нейтральна в урегулировании армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта, и в большей мере действует в соответствии с интересами Армении», - отметил Нагиев.

Политический эксперт также добавил, что, вооружая Армению, Россия грубо нарушает требования международного права.

Напомним, что согласно подписанному 26 ноября 2015 года соглашению, Россия обязалась выделить Армении кредит на 200 миллионов долларов для приобретения современного вооружения. Правительство Армении 12 октября подтвердило получение первого транша кредита в размере 100 миллионов долларов. По соглашению, 100-миллионный кредит выделяется Армении на 20 лет. Первые пять лет кредитного срока будут льготными. Процентная ставка на этот период составит 3 процента годовых.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

Azernews Newspaper
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