Руководство минобороны Азербайджана проверило боеспособность бронетехники в прифронтовой зоне (ФОТО)

27 декабря 2017 12:17 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Находящиеся в прифронтовой зоне министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав министерства побывали в танковых подразделениях, говорится в сообщении пресс-службы минобороны, распространенном в среду.

После проверки боеспособности и возможности применения бронетехники, министру было доложено, что имеющаяся на вооружении военная техника находится в состоянии боевой готовности.

Осмотрев учебно-тренировочное оборудование в тренажерном комплексе, предназначенном для выполнения экипажами бронетехники упражнений по стрельбе и вождению, министр обороны высоко оценил обучающие возможности центра.

Было отмечено, что в учебном центре с помощью тренажеров проводится совершенствование практических навыков по управлению и боевому применению бронетехники.

Встретившись с личным составом, привлеченным к занятиям в центре, генерал-полковник Закир Гасанов передал праздничные поздравления Верховного главнокомандующего, а также наградил отличившихся военнослужащих.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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