Азербайджану и Армении переданы обновленные предложения по расширению миссии наблюдателей ОБСЕ - Мария Захарова

БАКУ /Trend/ - Россия вместе с другими странами-сопредседателями Минской группы ОБСЕ активно выступает за снижение напряженности на линии соприкосновения между вооруженными силами Азербайджана и Армении. Об этом сказала в среду на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Россия вместе с другими странами-сопредседателями МГ ОБСЕ по нагорно-карабахскому урегулированию активно выступает за снижение напряженности на линии соприкосновения и предпринимает усилия, направленные на расширение миссии наблюдателей ОБСЕ в зоне конфликта. Этой теме, в частности, была посвящена значительная часть встречи президента РФ с президентами Азербайджана и Армении в Санкт-Петербурге в июне 2016 года. Она также обсуждалась в ходе визита министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Баку и Ереван в ноябре прошлого года", - сказала Захарова.

По ее словам, в рамках ОБСЕ было подготовлено несколько вариантов документа, регламентирующих деятельность дополнительных наблюдателей. На прошедшей 18 января в Кракове встрече министров иностранных дел двух стран, организованной странами-сопредседателями, сторонам были переданы обновленные предложения.

"Министры дали принципиальное согласие на подготовленный посредниками документ. Остались некоторые технические детали, их еще сторонам предстоит досогласовать, прежде чем будет запущен механизм расширения", - сказала представитель МИД РФ.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Ляман Зейналова)

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