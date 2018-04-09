Азербайджан будет решительно пресекать провокации Армении - минобороны

БАКУ /Trend/ - Провокация Армении будет решительно пресечена, на нее будет дан незамедлительный жесткий ответ, говорится в сообщении пресс-службы минобороны Азербайджана, распространенном в понедельник.

В последние дни армянские СМИ, распространяя со ссылкой на официальные структуры страны информацию провокационного характера и создавая у общественности ошибочное мнение, пытаются обострить напряженность на линии соприкосновения войск.

Так, 8-9 апреля армянские СМИ распространили информацию о том, что якобы подразделения азербайджанской армии обстреляли территорию Армении на Газахском и Товузском направлениях, а также в направлении азербайджано-армянской государственной границы.

Отметим, что подразделения азербайджанской армии полностью соблюдают режим прекращения огня вдоль государственной границы с Арменией.

Минобороны Азербайджана заявляет, что информация, распространенная армянской стороной, не соответствует действительности, создает почву для дальнейших провокаций и не исключено, что подобная информация будет распространяться и дальше.

Минобороны сообщает, что провокация Армении будет решительно пресечена и на нее будет дан незамедлительный жесткий ответ, говорится в сообщении пресс-службы.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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