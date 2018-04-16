На оккупированных территориях Азербайджана погиб армянский военнослужащий

16 апреля 2018 17:04 (UTC+04:00)

На оккупированных территориях Азербайджана в результате ЧП погиб военнослужащий ВС Армении, сообщают в понедельник армянские СМИ.

По данным СМИ, 15 апреля военнослужащий ВС Армении Алек Карапетян погиб от огнестрельного ранения в результате ЧП в военной части.

Обстоятельства происшедшего выясняются.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

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