Зампредседателя Госдумы: Карабах и семь прилегающих районов должны быть возвращены Азербайджану

БАКУ /Trend/ - Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов Азербайджана безоговорочно должны быть возвращены. Об этом заявли заместитель председателя комитета Госдумы России Дмитрий Савельев.

Он отметил, что Азербайджан, Армения и Россия заинтересованы в разрешении данного конфликта.

"Именно наличием нагорно-карабахского конфликта обусловлена блокада Армении, из-за которой страну охватил глубокий экономический кризис. Но к сожалению, пока власти Армении не осознают этого", - сказал он.

По словам Савельева, в России осознают и разочарованы в изменчивой политике нового правительства Армении, в то время как в лице Баку Москва видит надежного союзника.

"Мы уверены в Азербайджане как в ближайшем союзнике. В силу этого мы продаем оружия на миллиарды долларов, так как знаем, что это оружие никогда не повернется в сторону России, а будет служить интересам двух государств", - сказал Савельев.

Он также подчеркнул важность Азербайджана как медиатора между Россией и многими региональными странами.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

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