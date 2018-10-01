ВС Армении нарушили режим прекращения огня 83 раза за сутки

1 октября 2018 09:51 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 83 раза, сообщает в понедельник министерство обороны Азербайджана.

С позиций, расположенных в селах Шаваршаван, Воскеван и на безымянных высотах на территории Ноемберянского района и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении подверглись обстрелу позиции Азербайджанской Армии в селах Ферехли, Гушчу Айрым, Ашагы Аскипара и на безымянных высотах на территории Газахского района, в селе Заманлы и на безымянных высотах на территории Гедабекского района.
Позиции Азербайджанской Армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных Немирли, Шураабад, Тагыбейли, Мерзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Ашагы Вейселли, Гобу Дилагарда, Карвенд, Гараханбейли, Горган, Горадиз Физулинского района, Нюзгяр и Мехдили Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Ходжавендского, Физулинского и Джебраильского районов.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
ВС Армении нарушили режим прекращения огня 94 раза за сутки
Нагорно-карабахский конфликт 28 сентября 09:33
ВС Армении нарушили режим прекращения огня 79 раз за сутки
Нагорно-карабахский конфликт 27 сентября 09:26
ВС Армении нарушили режим прекращения огня 91 раз за сутки
Нагорно-карабахский конфликт 26 сентября 09:39
Минобороны и министерство оборонной промышленности Азербайджана подписали меморандум
Политика 25 сентября 18:40
Минобороны: Любое воздушное средство противника при попытке приблизиться к передовым позициям подразделений ВС Азербайджана будет немедленно нейтрализовано
Нагорно-карабахский конфликт 25 сентября 11:01
ОБСЕ проведет очередной мониторинг на госгранице Азербайджана и Армении
Нагорно-карабахский конфликт 25 сентября 10:29
Лента новостей
Бакинская Высшая школа нефти и Китайский нефтяной университет в Пекине заключили соглашение о сотрудничестве (ФОТО)
Общество 10:46
В Грузии задействован третий этап техосмотра
Грузия 10:44
Швейцария готова расширять экономические связи с Ираном
Иран 10:39
Владимир Путин отметил подъем российско-китайского стратегического партнерства
Китай 10:35
Число иранских туристов в Турции сократилось более чем на треть
Туризм 10:33
Новые грани партнерства: О сентябрьской встрече президентов Азербайджана и России
Точка зрения 10:32
Предприятия Минпрома в Беларуси увеличили объемы производства на 14%
Беларусь 10:22
Индийские предприниматели заинтересованы в инвестировании в Узбекистан
Бизнес 10:22
Крупные американские банки зафиксировали рост числа кибератак‍
США 10:19