Проверяется готовность подразделений азербайджанской армии к зимнему периоду (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Согласно утвержденному министром обороны Азербайджана годовому плану, группа офицеров Главного управления материально-технического обеспечения (МТО) минобороны посетила подразделения, расположенные в высокогорной местности и в суровых климатических условиях. Об этом говорится в сообщении пресс-службы минобороны, распространенном в четверг.

Группа, возглавляемая заместителем начальника Главного управления материально-технического обеспечения – начальником штаба МТО полковником Гадиром Насибовым проверила качество подготовительных работ к зиме, а также обеспечение и оснащение личного состава в соответствии с нормами зимнего периода.

В ходе встреч с личным составом до должностных лиц были доведены требования и указания министра обороны в связи с более качественной организацией соответствующей службы, а также проведены методические занятия.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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