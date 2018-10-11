Проверяется готовность подразделений азербайджанской армии к зимнему периоду (ФОТО)

11 октября 2018 12:21 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Согласно утвержденному министром обороны Азербайджана годовому плану, группа офицеров Главного управления материально-технического обеспечения (МТО) минобороны посетила подразделения, расположенные в высокогорной местности и в суровых климатических условиях. Об этом говорится в сообщении пресс-службы минобороны, распространенном в четверг.

Группа, возглавляемая заместителем начальника Главного управления материально-технического обеспечения – начальником штаба МТО полковником Гадиром Насибовым проверила качество подготовительных работ к зиме, а также обеспечение и оснащение личного состава в соответствии с нормами зимнего периода.

В ходе встреч с личным составом до должностных лиц были доведены требования и указания министра обороны в связи с более качественной организацией соответствующей службы, а также проведены методические занятия.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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