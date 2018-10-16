Мониторинг ОБСЕ завершился без инцидентов

16 октября 2018 12:27 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Мониторинг соблюдения режима прекращения огня, проведенный 16-го октября на государственной границе Азербайджана и Армении в направлении Газахского района, в соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ, завершился без инцидентов, говорится в сообщении пресс-службы минобороны, распространенном во вторник.

Мониторинг со стороны Азербайджана провели полевые помощники личного представителя действующего председателя Геннадий Петрика и Саймон Тиллер.
Мониторинг со стороны Армении провели полевые помощники личного представителя Михаил Олару и Огнйен Йович.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Азербайджан и Чехия обсудят перспективы развития военного сотрудничества
Политика 11:45
На государственной границе Азербайджана и Армении пройдет очередной мониторинг
Нагорно-карабахский конфликт 15 октября 10:21
Аккредитованные в Азербайджане военные атташе зарубежных стран посетили воинскую часть (ФОТО)
Политика 13 октября 16:35
Подразделения ВС Армении 24 раза нарушили режим прекращения огня
Нагорно-карабахский конфликт 13 октября 09:36
Министры обороны стран-участниц СНГ обсудили в Ташкенте военное сотрудничество
Политика 12 октября 20:02
Азербайджан и Узбекистан подписали План двустороннего военного сотрудничества (ФОТО)
Политика 12 октября 11:00
Лента новостей
Грузия принимает юбилейный министериал Совета Европы по спорту
Грузия 13:36
Завтра в Баку местами будет дождливо
Общество 13:34
Значительная часть предварительных работ в Афганистане для ТАПИ завершена
Энергетика 13:16
В Казахстане доллар подешевел за сутки на 3 тенге
Экономика 13:08
Нетаньяху считает дружбу с Путиным важной для безопасности Израиля
Израиль 12:59
В Баку появился лабиринт азербайджанского джаза (ФОТО)
Культура 12:59
Мировой рок в Баку. Перезагрузка (ВИДЕО, ФОТО)
Культура 12:54
Агентство развития МСБ внедрит новый механизм поддержки предпринимательства
Бизнес 12:54
Узбекский завод выпустил первый грузовик «Камаз» с газовым двигателем
Бизнес 12:48