ВС Армении нарушили режим прекращения огня 29 раз за сутки

29 декабря 2018 10:30 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 29 раз, сообщает в субботу Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны Азербайджана.

С позиций, расположенных в селах Довех Ноемберянского района, Беркабер Иджеванского района, Чинари Бердского района и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении, подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селах Кемерли, Гаймаглы, Гызылгаджылы Газахского района, Асрик Джырдахан Товузского района и на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

Позиции азербайджанской армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гёйарх, Чилябюрт Тертерского района, Тагыбейли, Шихлар, Гарагашлы, Мерзили Агдамского района, Горган Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского и Тертерского районов.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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