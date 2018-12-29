Руководство минобороны Азербайджана находится в прифронтовой зоне (ФОТО)

29 декабря 2018 13:03 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - По поручению Президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, в преддверии Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года руководящий состав министерства обороны посетил воинские части, дислоцированные на Физулинском направлении фронта, и встретился с личным составом, сообщает в субботу Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны.

Руководство министерства посетило мемориал памяти апрельских шехидов, воздало дань уважения памяти шехидов, отдавших жизнь за суверенитет и территориальную целостность страны.

В ходе встречи с преподавателями и учениками школы в селе Джоджуг Марджанлы, министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов поздравил их с наступающими праздниками и вручил школьникам праздничные подарки.

Встретившись с личным составом, несущим боевое дежурство на передней линии, министр обороны проверил устойчивость обороны, боевую и морально-психологическую подготовку военнослужащих, а также понаблюдал за позициями противника из командно-наблюдательного пункта. Побеседовав с солдатами за чайным столом, министр обороны поинтересовался ходом работ, проводимых в связи с улучшением социально-бытовых условий личного состава, проходящего службу на передней линии, и дал соответствующие указания.

Выражая свои наилучшие пожелания и поздравления в связи с наступающими праздниками, генерал-полковник Гасанов наградил отличившихся на службе военнослужащих, и вручил им ценные подарки.

Затем министр обороны встретился с военнослужащими, проходящими лечение в военном госпитале, расположенном в прифронтовой зоне, поинтересовался состоянием их здоровья. Министр вручил военнослужащим праздничные подарки, и пожелал им скорейшего выздоровления и возвращения на места службы.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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