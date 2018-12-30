Азербайджан направил ООН письмо о попытках Армении распространять ложную информацию о нагорно-карабахском конфликте

БАКУ /Trend/ - Война, начатая Арменией, унесла жизни десятков тысяч людей, разрушила города, поселки и деревни, привела к насильственному изгнанию более 1 миллиона азербайджанцев из своих домов и потере их имущества. Помимо этого, в результате конфликта тысячи людей пропали без вести. Об этом говорится в письме постоянного представителя Азербайджана в ООН Яшара Алиева в письме генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу, в котором излагаются факты об армянской агрессии против Азербайджана и продолжающейся оккупации вооруженными силами Армении Нагорно-Карабахского региона Азербайджана.

В письме выражается протест против продолжающегося распространения Арменией различных документов от имени марионеточного режима, созданного Ереваном на оккупированных территориях Азербайджана в нарушение Конституции Азербайджанской Республики, Устава Организации Объединенных Наций, международного права и соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН.

Яшар Алиев пишет, что Армения использовала военную силу для захвата Нагорно-Карабахского региона, семи прилегающих районов и некоторых эксклавов Азербайджана, этнической чистки захваченных территорий от всех жителей неармянской национальности и создания на них расистского режима. Цель этой агрессии была достигнута ценой неисчислимых человеческих трагедий и страданий, подчеркнул азербайджанский дипломат. Пропагандируя незаконный режим в стенах ООН и тем самым пытаясь отрицать неопровержимые факты и уклониться от ответственности, Армения демонстративно злоупотребляет своим членством в ООН и вводит международное сообщество в заблуждение путем возмутительной фальсификации, демонстрирует пренебрежение общепринятыми нормами и принципами международного права. Эти действия также свидетельствуют о том, что Армения далека от участия в конструктивном поиске мирного урегулирования конфликта. Все документы, которые Армения распространяет в Организации Объединенных Наций и других международных организациях от имени незаконного марионеточного режима, ничтожны, не имеют юридической силы с самого начала и, соответственно, должны быть отклонены и проигнорированы, отмечает Я.Алиев.

В обращении глава азербайджанского поспредставительства в ООН заявляет, что в своих резолюциях номер 822, 853, 874 и 884 от 1993 года Совет Безопасности осудил применение силы против Азербайджана, оккупацию его территорий и подтвердил уважение суверенитета и территориальной целостности Азербайджанской Республики, нерушимости его международно признанных границ и недопустимость применения силы для захвата территории. В ответ на территориальные претензии и насильственные действия Армении Совет Безопасности вновь подтвердил, что Нагорно-Карабахский регион является неотъемлемой частью Азербайджанской Республики, и потребовал немедленного, полного и безоговорочного вывода оккупационных сил со всех захваченных территорий Азербайджана. В декларации, утвержденной 4 ноября 1993 года девятью странами Минской группы СБСЕ (ныне ОБСЕ) в связи с расширением территориальных захватов вооруженными силами Армении, несмотря на резолюции Совета Безопасности, в частности, отмечалось, что "приобретение территорий силой не может быть признано, и оккупация территорий не может быть использована для получения международного признания или навязывания изменения их правового статуса".

Далее Я. Алиев отмечает, что постоянному отрицанию Арменией своей ответственности за агрессию против Азербайджана, незаконную оккупацию и военное присутствие на территории Азербайджана был положен конец Большой Палатой Европейского Суда по правам человека в ее знаменательном решении от 16 июня 2015 по делу "Чирагов и другие против Армении". Исследовав представленные доказательства, Суд пришел к выводу, что: "Республика Армения благодаря своему военному присутствию и предоставлению военной техники и опыта с самого начала активно участвовала в нагорно-карабахском конфликте"; "эта военная поддержка была и остается решающей для оккупации и продолжения контроля над рассматриваемыми территориями"; и режим на этих территориях "выживает благодаря военной, политической, финансовой и другой поддержке, оказываемой ему Арменией, что следовательно означает, что она осуществляет эффективный контроль над Нагорным Карабахом и прилегающими территориями".

Попытки Армении представлять международно признанную территорию Азербайджана - Нагорный Карабах и другие оккупированные районы под разными поддельными именами в равной степени недопустимы, поскольку они явно нарушают международное право, Конституцию и законодательство Азербайджана, а также принципы и процедуры международной стандартизации географических названий, установленные Организацией Объединенных Наций. Эти попытки Армении, очевидно, направлены на искажение и фальсификацию истории и устранение каких-либо признаков азербайджанских культурных и исторических корней на оккупированных территориях.

Проводимая Арменией политика аннексии и колонизации не имеет шансов на успех, подчеркнул азербайджанский дипломат. Нагорно-Карабахский регион всегда был и останется неотъемлемой частью Азербайджана. Достижение мира, безопасности и стабильности станет возможным после устранения последствий агрессии Армении, обеспечения немедленного, безоговорочного и полного вывода ее вооруженных сил с оккупированных территорий, восстановления суверенитета и территориальной целостности Азербайджана и предоставления права внутренне перемещенным азербайджанцам на возвращение в свои дома.

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