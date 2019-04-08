Нападая на Баку, министр обороны Армении Тоноян целился на лидерство в Ереване

БАКУ /Trend/ - В тот день, 29 марта, когда Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Пашинян вели переговоры в Вене, необычайно резкими заявлениями в Нью-Йорке разразился министр обороны Армении Давид Тоноян. Выступая перед представителями армянской диаспоры США, в противоречие в целом с мирной атмосферой азербайджано-армянских переговоров, он заявил: «Больше нет формулировки «территории в обмен на мир»... теперь существует формула «новая война за новые территории». Никаких уступок не будет… Армения увеличит количество штурмовых подразделений. Мы освободимся от окопных оборонительных действий и увеличим число тех подразделений, чтобы перенести войну на территорию противника».

Заявления руководителя оборонного ведомства Армении, прозвучавшие на фоне организованной сопредседателями Минской группы встречи Президента Ильхама Алиева и премьера Пашиняна, неоднозначно воспринято экспертами. Есть мнения о согласованности этих угроз и миролюбивого поведения Пашиняна за столом переговоров с Президентом Алиевым, своего рода заранее подготовленном политическом ходе, по типу существования в Ереване «хорошего следователя» и «плохого следователя». Некоторые эксперты не исключают и реального наличия противоречий в подходах к мирным переговорам с Баку между Пашиняном и Тонояном. Тем более что министр обороны Армении своими заявлениями подставил не только премьер-министра Пашиняна, но и опроверг главный «аргумент» идеологов «миацума» - так называемое «право «народа Карабаха» на самоопределение». Тоноян говорил как министр армии страны оккупанта-Армении, не о «самоопределении» карабахских армян, а конкретно о захвате новых территорий Азербайджана. Лучшего подарка для азербайджанской дипломатии придумать невозможно – Тоноян откровенно признал, что Армения является страной-оккупантом. С какой целью он делал в Нью-Йорке эти заявления? Запугать Азербайджан не удалось. Резкий тон заявлений, место и время, когда Тоноян их озвучил, дают основания утверждать, что будучи с визитом в США, он обозначил свои претензии на политическое будущее. Радикальные, далекие от реальности высказывания, следует расценивать не столько как угрозу Азербайджану, а скорее в качестве политической декларации - заявки на кресло премьер-министра Армении. Кандидатура Тонояна на лидерство в Армении вполне реальна. Она подготавливается на случай возможного резкого изменения внешнеполитической ориентации Армении на Запад или с наступлением постпашиняновской эры. Очевидно, что в этой стране и за ее пределами есть силы, которые понимают, что «революционностью» Пашиняна кормить граждан Армении долго не удастся. Он уже совершил и совершает серьезные ошибки, которые понижают уровень доверия к нему не только населения страны, но и союзников, которые уже сегодня ищут новые альтернативы. Как ранее уже было в истории Армении, кандидаты на роль будущего лидера страны обычно «скрываются» в одной из силовых структур. Выступив с популистскими заявлениями в Нью-Йорке, на этот раз в качестве альтернативного лидера Армении «засветился» глава оборонного ведомства Тоноян. Очевидно, что, заявляя о планах по захвату новых территорий Азербайджана, он целился на кресло премьер-министра Армении.

Эльхан Алескеров, руководитель Экспертного совета “Baku Network”, доктор философии

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