Израильский новостной телеканал I24: Нагорный Карабах является международно признанной территорией Азербайджана (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан – Страна огней. Этот огонь, как согревает многих, так и проливает свет на историю азербайджанского народа, пострадавшего от оккупации своих территорий со стороны Армении.

Как сообщает Trend, на влиятельном израильском новостном телеканале о нынешнем состоянии армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта в своем сюжете рассказывает израильский журналист Даниэль Цемах.

По словам журналиста, Азербайджан со дня развала Советской империи более 27 лет страдает от территориального и этнического конфликта с соседней Арменией, оккупировавшей 20 процентов территории Азербайджана. Суть конфликта с Арменией сосредоточена вокруг территорий Азербайджана: Нагорного Карабаха и семи прилегающих к нему оккупированных территорий. Регион Нагорного Карабаха является международно признанной территорией Азербайджана, оккупированной армянскими вооруженными формированиями, – подчеркивает израильский журналист.

По словам Даниэля Цемаха, уже много лет существует режим прекращения огня, однако на протяжении этих лет между Арменией и Азербайджаном периодически возникали боевые действия.

«Последнее полномасштабное военное противостояние было в апреле 2016 года. В ответ на военные провокации Армении и в целях обеспечения безопасности своих граждан ВС Азербайджана в начале апреля 2016 года нанесли сокрушительный военный удар по армянской армии. Доказательства сражений еще свежи», – отмечает израильский журналист в своем сюжете на влиятельном израильском новостном телеканале I24.

Цемах отмечает, что всего лишь несколько лет назад, в трех милях отсюда, в районном центре Тертер были выстрелы из минометов, попавшие в здания. «С тех пор этот город все еще несет шрамы кровавого конфликта, который продолжается ежедневно до сегодняшнего дня. Однако конфликт также сделал азербайджанское население более крепким, более устойчивым и более привязанным к собственной земле».

Житель Тертера Булуд Будагов: «С самого начала конфликта мы здесь, мы не уйдем. Если мы умрем, мы умрем здесь, это наша земля, и она принадлежит нам и нашему народу. У нас нет притязаний на чужие земли, мы хотим спокойно жить на своей земле».

Израильский журналист отмечает, что, приближаясь к линии соприкосновения с оккупированными азербайджанскими территориями, мы видим выжженную землю, разрушенные дома и уничтоженные кладбища.

«В результате территориального конфликта между Арменией и Азербайджаном, мы знаем, что было много жертв. В этом разрушенном армянскими вооруженными формированиями доме произошла настоящая человеческая трагедия. Он был поражен в апреле 2016 года ракетой, выпущенной армянами и которая попала прямо в дом.

МАТЬ ТАРАНЫ ГАСАНОВОЙ

«Мой дом был поражен ракетой, моя 16-летняя дочь Тарана Гасанова трагически погибла, когда выпущенный армянами снаряд упал во двор дома», – отмечает мама погибшей азербайджанской девушки.

Цемах отмечает, что азербайджанцы рассказали, что армяне постоянно совершают провокации и диверсии, обстреливают азербайджанские села, что приводило и приводит к жертвам среди мирного населения. Азербайджанские солдаты в своем стремлении освободить родную землю от оккупантов в кратчайшие сроки с боями заняли хорошо укрепленные высоты и выбили оттуда армян. Не остановили их ни заграждения, ни мины, ни пулеметный и артиллерийский огонь. В ожесточенной битве при Лелетепе азербайджанские вооруженные силы отвоевали стратегический военный пост с видом на азербайджанскую деревню Джоджуг Марджанлы, которую азербайджанское правительство восстановило после освобождения и в которое смогли вернутся все ее прежние жители.

В конце сюжета Даниэль Цемах, выступая в студии, подчеркивает, что сегодня между Израилем и Азербайджаном существует высокий уровень стратегического партнерства. Именно военное сотрудничество Азербайджана и Израиля кардинально изменило баланс сил в регионе и вооруженные силы Азербайджана за несколько дней практически уничтожили передовые части армянской оккупационной армии. Цемах подчеркивает, что на сегодняшний день отношения между Азербайджаном и Израилем в военной и военно-технической области характеризуются как партнерские. «И хотя в данном случае степень партнерства стоит весьма высоко, двусторонние политические и экономические отношения можно рассматривать как высокий и доверительный уровень стратегического партнерства», – резюмирует в своем сюжете израильский журналист влиятельного израильского новостного телеканала I24 Даниэль Цемах.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.