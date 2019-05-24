Первый вице-спикер Азербайджана: Армения выступает против членства Турции в МГ ОБСЕ

БАКУ /Trend/ - Армения выступает против членства Турции в Минской группе ОБСЕ, потому что Турция защишает позицию Азербайджана.

Об этом на встрече с членами Объединения молодежи правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА) сказал первый вице-спикер Милли Меджлиса (парламента) Зияфет Аскеров, сообщает в пятницу Trend.

Напомнив, что все три страны-сопредседателя Минской группы являются постоянными членами СБ ООН, Аскеров отметил, что Азербайджан должен укрепляться, становиться сильнее: «Но, безусловно, мы братские страны с Турцией, и постоянно развиваем отношения».

Участвующий во встрече глава парламентского комитета по общественным объединениям и религиозным структурам Сиявуш Новрузов добавил, что в свое время общенациональный лидер Гейдар Алиев поднимал вопрос о смене сопредседателей: «Тогда было решено, что члены Минской группы должны обладать влиянием на Армению. Словно Франция, Россия и США обладают силой влияния на Армению, но не делают этого».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: )

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