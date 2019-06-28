ПАСЕ распространила обращение в связи с азербайджанскими заложниками Дильгамом Аскеровым и Шахбазом Гулиевым (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - В рамках летней сессии ПАСЕ азербайджанская делегация провела мероприятие, посвященное азербайджанским гражданским лицам Дильгаму Аскерову и Шахбазу Гулиеву, которые находятся в армянском плену, сообщает в пятницуTrend.

На мероприятии была предоставлена информация о тяжелых условиях содержания азербайджанских заложников, о том, что их жизнь и здоровье находятся под угрозой. Участники мероприятия направили соответствующее обращение генсеку Совета Европы, Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) и уполномоченному по правам человека структуры. Оно было подписано европейскими парламентариями и размещено на сайте структуры.

В обращении говорится о том, в каких условиях граждане Азербайджана были взяты в заложники, и содержатся призывы об их освобождении.

«11 июля 2019 года исполнится пять лет с тех пор, как граждане Азербайджана Дильгам Аскеров и Шахбаз Гулиев были взяты в заложники при посещении могил родственников вблизи оккупированного Кельбаджарского района Азербайджана. Они представляют стотысячную азербайджанскую общину, насильно изгнанную с родных земель в результате армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. Мы глубоко обеспокоены тем, что до сегодняшнего дня не были рассмотрены призывы об их освобождении. Сообщаем, что в 2015 году в связи с данным вопросом было предпринято обращение в Европейский суд по правам человека. В ходе мероприятия, организованного азербайджанской делегацией в ПАСЕ 25 июня 2019 года, вновь было сказано, что Аскеров и Гулиев находятся в опасной для их жизни и безнадежной ситуации, и международная общественность должна отреагировать, чтобы этой ситуации был положен конец. Поэтому мы срочно призываем генсека Совета Европы, ПАСЕ и уполномоченного по правам человека структуры обеспечить немедленное и безоговорочное освобождение двух азербайджанских заложников. Мы с нетерпением ждем решения Евросуда по правам человека об их освобождении», - говорится в обращении.

Напомним, что в июле 2014 года во время проведенной армянским спецназом операции в селе Шаплар оккупированного Кельбаджарского района был убит гражданин Азербайджана Гасан Гасанов, а Шахбаз Гулиев и гражданин России Дильгам Аскеров были взяты в заложники. Все они хотели посетить родные места и могилы своих родственников. В отношении Шахбаза Гулиева и Дильгама Аскерова было возбуждено уголовное дело.

Затем так называемый "суд" приговорил Аскерова к пожизненному заключению, а Гулиева - к 22 годам лишения свободы.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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