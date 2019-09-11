ВС Армении продолжают нарушать режим прекращения огня

11 сентября 2019 09:34 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 22 раза, сообщает в среду Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны Азербайджана.

С позиций, расположенных в селe Шаваршаван Ноемберянского района, в селах Айгепар, Чинари Бердского района Армении, подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селe Гушчу Айрым Газахского района, в селах Алибейли, Агдам и Агбулаг Товузского района.

Позиции азербайджанской армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Намирли, Тагыбейли Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Гараханбейли Физулинского района, Нюзгяр и Мехдили Джабраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского и Ходжавендского районов.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Кямаля Сеидова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
ВС Армении обстреляли азербайджанские позиции из снайперских винтовок
Нагорно-карабахский конфликт 10 сентября 09:39
ВС Армении вновь обстреляли азербайджанские позиции
Нагорно-карабахский конфликт 9 сентября 09:43
ВС Армении продолжают нарушать режим прекращения огня
Нагорно-карабахский конфликт 8 сентября 09:38
ВС Армении вновь нарушили режим прекращения огня
Нагорно-карабахский конфликт 6 сентября 09:35
ВС Армении продолжают нарушать режим прекращения огня
Нагорно-карабахский конфликт 5 сентября 09:37
ВС Армении вновь обстреляли азербайджанские позиции
Нагорно-карабахский конфликт 4 сентября 09:32
Лента новостей
Европейский банк реконструкции и развития предоставил узбекскому банку кредит для инвестиций в сферу ВИЭ
Энергетика 11:09
В Баку пройдет месячник безопасности «Внимание, дети!» (ФОТО)
Общество 11:08
Глава Туркменистана констатирует низкий показатель внешнего долга
Бизнес 11:03
Минэнерго США повысило прогнозы по добыче нефти в Азербайджане
Энергетика 11:03
В Сумгайыте, Шамахы и Агстафе будет приостановлено газоснабжение
Общество 10:48
Авиакомпания «Wizz Air» выполнила первый прямой регулярный рейс в город Эйндховен из Грузии
Туризм 10:42
Две компании намерены получить лицензию на разведку нефти и газа в Турции
Турция 10:42
Лина Вайткявичене: Благодаря успешным реформам в экономике Азербайджана наблюдается существенный рост (ВИДЕО)
Экономика 10:26
Турция намерена увеличит экспорт в Азербайджан
Турция 10:26