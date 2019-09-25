Фарид Шафиев: Поездка Пашиняна в США не изменит экономический фон в Армении

БАКУ/Trend/ - Недавний визит армянского премьера в США, где он (как отмечают армянские СМИ) представил на экономическом форуме в Калифорнии перспективы и инвестиционные возможности экономики Армении вызывает единственный, но весьма важный вопрос в Ереване о том, удастся ли Николу Пашиняну привлечь западные инвестиции в постреволюционную Армению?

Во всяком случае, ереванские комментаторы весьма скептически оценивают шансы армянского премьера привлечь инвестиции из штата, который по объемам своей экономики занимает пятое место в мире.

Комментируя данный вопрос Trend председатель Центра анализа международных отношений Фарид Шафиев, заявил, что в ходе визита в США, Пашинян больше всего пытается привлечь политическую поддержку со стороны армянской диаспоры, проживающей на западе, нежели финансовую.

«Учитывая что Пашинян пришел к власти в Армении на волне революции, и у него есть большой кредит доверия среди армян, проживающих в западных странах, несомненно, он пользуется там достаточно существенной поддержкой. Но, армянская диаспора всегда оказывала финансовую поддержку Армении и оккупированным территориям Нагорного Карабаха, вне зависимости от того кто управлял Арменией. Поэтому я думаю, что каких-то значительных объемов инвестиций со стороны западной армянской диаспоры данный визит не принесет в экономику этой страны. Экономика Армении находится в удручающем состоянии, так как страна находится в изоляции, и 83 процента ее границ закрыты, в связи с тем, что правительство Армении продолжает оккупационную политику в отношении Азербайджана. С другой стороны, с приходом Пашиняна к власти в стране не было проведено каких-либо серьезных экономических реформ, а значит говорить о каком-то прогрессе в этой области также не приходится», - заявил Шафиев.

Эксперт напомнил, что в свое время экс-президент Серж Саргсян также не раз пытался привлечь инвестиции с Запада, и что эти попытки не принесли каких-либо значимых сдвигов в экономике Армении ввиду продолжающейся оккупационной политики армянских властей.

«Пашинян, в отличие от Саргсяна и Кочаряна, считается наиболее прозападным политиком, тем не менее, инвестиции, которые поступают в Армению через диаспору, при нынешнем положении дел, не способны изменить экономический фон в этой стране.

Армяне могут рассчитывать на определенную помощь западной диаспоры, но от правительства США существенной помощи в Армении не поступит», - подытожил Глава Центра.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

( Автор: Матанат Насибова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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