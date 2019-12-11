ВС Армении более 20 раз нарушили режим прекращения огня

11 декабря 2019 09:31 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Подразделения вооруженных сил Армении, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 21 раз, сообщает в среду Trend со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
С позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Иджеванского района и в селе Чинари Бердского района Армении подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селах Гызылгаджылы, Джафарли Газахского района и в селе Агдам Товузского района.
Позиции азербайджанской армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Тагыбейли, Баш Гарвенд, Марзили Агдамского района, Ашагы Вейселли, Ашагы Сеидахмедли Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Тертерского района.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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