Премьер: В период председательства Албании ОБСЕ продолжит усилия по урегулированию карабахского конфликта

9 января 2020 16:27 (UTC+04:00)

БАКУ/ Trend/ - Албания, в качестве председателя ОБСЕ, будет стремиться и впредь укреплять участие организации в урегулировании нагорно-карабахского конфликта.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на сайт ОБСЕ, об этом сказал премьер-министр и министр по европейским и иностранным делам Албании, действующий председатель ОБСЕ Эди Рама.

«Мы, в качестве председателя ОБСЕ, будем стремиться и впредь укреплять участие организации в урегулировании конфликтов посредством усилий сопредседателей Минской группы по решению нагорно-карабахского конфликта, Женевских международных дискуссий и связанных с ними механизмов. Это касается также процесса приднестровского урегулирования. Мы будем уделять особое внимание мерам, которые предотвращают дальнейшую эскалацию и улучшают условия жизни тех, кто пострадал от конфликтов. Албания, в качестве председателя ОБСЕ, будет стремиться создать необходимое политическое пространство для продвижения мирных усилий», - сказал он.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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