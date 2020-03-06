Ставший шехидом азербайджанский пограничник предан земле в родном селе (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Тело пограничника Пашазаде Орхана Назим оглу (1996 года рождения), ставшего шехидом в результате снайперского выстрела на погранично-боевом посту вблизи села Гушчу Айрым Газахского района, сегодня предано земле в селе Джафарханлы Джалилабадского района, сообщает в пятницу Trend.

В церемонии похорон приняли участие представители Государственной пограничной службы (ГПС), сотрудники Джалилабадского районного отдела Госслужбы по мобилизации и призыву на воинскую службу, руководство района и представители общественности.

Напомним, что в четверг в 19:10 армянские подразделения грубо нарушили режим прекращения огня на азербайджано-армянской государственной границе.

В результате снайперского огня на пограничном боевом пункте ГПС в направлении села Гушчу Айрым Газахского района был ранен пограничник Пашазаде Орхан Назим оглу. Он был немедленно доставлен в Диагностический центр Газаха, однако врачам не удалось спасти ему жизнь.

Ответственность за убийство военнослужащего ГПС, охранявшего международно признанные границы Азербайджана, несет военно-политическое руководство Армении.

В связи с инцидентом предпринимаются необходимые меры.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)