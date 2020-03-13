ВС Армении продолжают снайперский обстрел азербайджанских позиций

БАКУ/Trend/ - Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы и снайперские винтовки, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 27 раз, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны Азербайджана..

С позиций, расположенных в селe Шаваршаван Ноемберянского района, в селах Беркабер, Айгеовит и на безымянных высотах на территории Иджеванского района, в селe Чинари и на безымянных высотах на территории Бердского района и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селах Гушчу Айрым, Гызылгаджилы, Бала Джафарли и на безымянных высотах на территории Газахского района, в селe Коханеби Товузского района и в селe Гаравелилер и на безымянных высотах на территории Гедабейского района.

Позиции азербайджанской армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх Тертерского района, Аджарлы Агдамского района, Ашагы Вейселли, Гараханбейли, Горадиз Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Тертерского районa.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.