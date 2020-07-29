Азербайджанская община Нагорно-Карабахского региона: Армения пытается исказить суть конфликта

БАКУ /Trend/ - Армения пытается исказить суть нагорно-карабахского конфликта.

Как сообщает в среду Trend, об этом говорится в заявлении, с которым выступила Азербайджанская община Нагорно-Карабахского региона Азербайджана.

В документе подчеркивается, что, будучи подручным Армении, так называемый "режим", продолжая выдвигать абсурдные претензии в связи с форматом переговоров, пытается преподнести себя "стороной конфликта".

"Мы решительно осуждаем попытки Армении любым путем исказить суть конфликта и закрепить последствия оккупации. Как мы неоднократно отмечали, формат проводимых для урегулирования конфликта переговоров закреплен соответствующими решениями ОБСЕ, в том числе в документах, принятых в ходе Хельсинской итоговой встречи в 1992 году. Вновь заявляем, что, как признано всем миром, сторонами конфликта являются агрессор Армения и подвергшийся агрессии Азербайджан. Поэтому "заявление", сделанное по своему разумению так называемым "образованием", стоит меньше, чем бумага, на которой напечатан его «текст»", - говорится в документе.

Что касается режима прекращения огня от 1994 года, как отмечается в заявлении Армения использовала его для закрепления последствий оккупации территорий Азербайджана: "За этот период Армения всеми средствами не допускала урегулирования конфликта, занималась незаконной деятельностью на оккупированных территориях, в том числе осуществляла незаконное заселение."

Как отмечается, неоднократные попытки Армении изменить формат переговоров отвергались и решительно осуждались международной общественностью, в том числе сопредседателями Минской группы ОБСЕ.

"Однако, обезумевшее от безнаказанности руководство Армении не отказалась от этой позиции, и своими шагами, служащими политике аннексии, продолжила наносить ущерб хрупкому мирному процессу. Мы вновь стали очевидцами этого 12 июля 2020 года. Очевидно, что Армения не заинтересована в урегулировании конфликта мирным путем. Но Армения должна знать, что оккупация ею наших территорий не будет продолжаться долго. Мы, в любом случае вернемся на землю праотцев, полностью восстановим там свое пребывание", - говорится в заявлении.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)