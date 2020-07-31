Полиция Лос-Анджелеса разоблачила ложь армянского лобби (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Как известно, 21 июля 2020 года, сотни радикальных армянских экстремистов зверски напали на значительно уступающих им по численности проживающих в США азербайджанцев перед генеральным консульством Азербайджана в Лос-Анджелесе, нанеся им телесные повреждения.

В настоящее время Управление полиции Лос-Анджелеса расследует эти акты насилия против азербайджанцев как преступления, совершенные на почве ненависти, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на генконсульство Азербайджана в Лос-Анджелесе.

Чтобы отвлечь внимание от этого преступления Армянский национальный комитет Америки (ANCA) и Армянская молодежная федерация (AYF) со вчерашнего дня в социальных сетях вовсю утверждают, что якобы азербайджанцы пришли на место акции с оружием. Организаторы утверждали, что до акции азербайджанцы были вооружены, в связи чем полиция была проинформирована, что полиция вначале изъяла у них оружие, но в ходе акции вернула его им.

Очевидно, что армянское лобби, бесчестно покрывающее армянских преступников, совершивших насилие против членов азербайджанской общины, и пытается уйти от ответственности, выдавая себя за потерпевшую сторону, говорится в сообщении.