В Бразилии установлен билборд с информацией об агрессии Армении против Азербайджана (ФOTO)

БАКУ /Trend/ - На одной из магистральных дорог в Бразилии установлен билборд с информацией об агрессии Армении против Азербайджана.

Об этом сообщил посол Азербайджана в Бразилии Эльхан Полухов, сообщает во вторник Trend.

По его словам, это одна из часто используемых дорог страны.

На панели отражен призыв: «Армения, останови агрессию против Азербайджана!». Билборд установлен на обочине проезжей части дороги в столичный аэропорт и его видит каждый, кто приезжает в Бразилию", - подчеркнул Полухов.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.