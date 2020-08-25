В Бразилии установлен билборд с информацией об агрессии Армении против Азербайджана (ФOTO)
БАКУ /Trend/ - На одной из магистральных дорог в Бразилии установлен билборд с информацией об агрессии Армении против Азербайджана.
Об этом сообщил посол Азербайджана в Бразилии Эльхан Полухов, сообщает во вторник Trend.
По его словам, это одна из часто используемых дорог страны.
На панели отражен призыв: «Армения, останови агрессию против Азербайджана!». Билборд установлен на обочине проезжей части дороги в столичный аэропорт и его видит каждый, кто приезжает в Бразилию", - подчеркнул Полухов.
Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.
Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.
(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова.)