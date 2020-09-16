Режим самоизоляции изменил повседневный образ жизни людей в Азербайджане - профессор медицины

БАКУ /Trend/ - Режим самоизоляции изменил повседневный образ жизни людей и выявил их психологическую нестабильность.

Об этом в среду сказал Trend глава Центра психического здоровья министерства здравоохранения, доктор медицинских наук, профессор Фуад Исмайлов комментируя вопросы воздействия пандемии коронавируса на психологическое состояние людей. Он отметил, что пандемия COVID-19 не только поставила под угрозу жизнь и здоровье людей, но и повергла всех в очень тяжелую психологическую ситуацию.

"Тревога и страхи, вызванные вирусом COVID-19, негативно повлияли на психическое здоровье миллионов людей, а отсутствие социального взаимодействия из-за пандемии оказало крайне негативное влияние на человеческую психику. Сейчас очень часто у пациентов с коронавирусом встречаются различные психопатологические симптомы", - сказал Исмайлов.

По его словам, число людей, обращающихся за психологической помощью в центр, который он в настоящее время возглавляет, растет и у пациентов наблюдаются различные психологические и психические расстройства.

"К примеру, пациенты, страдающие острыми стрессовыми реакциями и депрессивными синдромами, боятся умереть, постоянно пребывая "в состоянии стресса". Из-за повышенного страха заражения среди поступающих наблюдается рост обсессивно-компульсивных расстройств", - подчеркнул Фуад Исмайлов.

Профессор также рассказал о пациентах, у которых наблюдаются панические атаки и генерализованные тревожные расстройства, отсутствие социализации, семейные конфликты и ​​опасения за будущее. Он отметил, что, немало пациентов, страдающих посттравматическим стрессовым расстройством. По словам руководителя центра, наиболее остро переносящими эти заболевания становятся люди, инфицированные COVID-19, а также их родственники.

Касаясь лиц старше 65 лет, Фуад Исмайлов отметил, что у них наблюдается депрессия и чувство одиночества, поскольку они чувствовали себя изолированными в условиях строгого карантина и не могли видеться с родственниками. Самая многочисленная группа людей, перенесших психологическое потрясение - это врачи и медицинский персонал.

По словам профессора, Центр психического здоровья по всем нарушениям оказывает населению специализированные амбулаторные услуги: диагностическая, психиатрическая, психологическая и психосоциальная помощь. Руководитель центра также рассказал об отделениях, действующих в учреждении для оказания этих услуг по четырем различным направлениям.

"Основная функция медицинского консультационного отделения - это диагностика, лечение и профилактика психических заболеваний. Сюда обращаются в связи с органическими расстройствами, шизофренией и расстройствами личности. В отделение неотложной психологической помощи обращаются люди с психологическими проблемами, острыми стрессовыми реакциями, депрессией, посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР), тревожными расстройствами, обсессивно-компульсивными расстройствами", - отметил Фуад Исмайлов.

По словам профессора, основная задача Отделения психосоциальной реабилитации - помочь людям, страдающим психическими заболеваниями, нормально работать в обществе.

"Одним из важнейших аспектов процесса психосоциальной реабилитации, впервые реализуемого в Азербайджане, является предоставление терапии на трех языках - азербайджанском, русском и английском. Основное направление деятельности Дневного стационарного отделения Центра психологического здоровья заключается в оказании помощи не нуждающимся в круглосуточном наблюдении и лечении лицам с психическими нарушениями.

В Центре также функционирует служба горячей линии. "Телефон доверия" - (012) 566 50 61, (012) 566 39 36 создан для оказания бесплатной помощи людям для преодоления психологических трудностей. Ежедневно по этой линии поступают многочисленные обращения. Обратившимся лицам оказывается психологическая помощь, им указываются пути выхода из сложившейся ситуации, а также оказывается общая психологическая поддержка", - отметил Фуад Исмайлов.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев)