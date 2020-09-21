Питер Тейс: Подстрекательские заявления руководства Армении усугубляют и без того напряженную ситуацию вокруг нагорно-карабахского конфликта

БАКУ /Trend/ - Подстрекательские заявления руководства Армении усугубляют и без того напряженную ситуацию вокруг нагорно-карабахского конфликта.

Об этом сказал Trend в понедельник американский эксперт в области европейской политики Питер Тейс.

«В недавней речи министра обороны Армении поощряются военные операции и разведывательные миссии этой страны на суверенной территории Азербайджана. Подстрекательские заявления и вводящие в заблуждение международное сообщество формулировки министра обороны Армении Давида Тонояна усугубляют и без того напряженную ситуацию. Армения обратилась к ОДКБ за помощью. Статья 4-я, которая является ключевой частью Договора об ОДКБ, гласит, что если одно из государств-членов подвергнется агрессии, это будет рассматриваться государствами-членами как агрессия в отношении всех государств-членов этого Договора. Но в армяно-азербайджанском вооруженном конфликте стороной-агрессором является Армения. Эта страна в течение трех десятилетий нарушает все международные договоры и гуманитарные законы, проводя безжалостную кампанию этнической чистки против азербайджанцев», - сказал он.

Как отметил американский эксперт, на фоне этих злодеяний фашистской Армении международное сообщество хранит молчание.

«Молчание не является формулой успеха, оно действительно усугубляет вооруженные конфликты до точки невозврата. Сейчас самое время оказать всяческое политическое давление на Армению. Комитет министров Совета Европы должен внимательно рассмотреть военно-политическую ситуацию в Армении и взять на себя инициативу по мирному урегулированию армяно-азербайджанского конфликта. Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве, подписанное между Арменией и Европейским союзом (CEPA) 24 ноября 2017 года, должно быть приостановлено до тех пор, пока Тоноян и другие министры не займут мирную позицию, полностью соблюдая международное право и уважая суверенитет соседних стран», - сказал Тейс.

Американский эксперт считает, что ООН, ЕС и НАТО следовало бы обратиться к руководству Армении с решительным посланием, призывающим к сдержанности и осуждающим заявления армянской стороны.

«Премьер-министр Армении должен выполнять свои конституционные обязанности в пределах своей страны, строго сосредоточиться на благополучии своих соотечественников и отказаться от нападений на гражданское население Азербайджана. Армения должна вывести свои вооруженные силы из Нагорного Карабаха и семи прилегающих районов. Американский журналист Герберт Свуп однажды сказал: «Я не могу дать вам формулу успеха, но я могу дать вам формулу неудачи, а именно: старайтесь угодить всем». ЕС пытается угодить всем в ущерб Азербайджанской Республике и ее миролюбивому народу. Это отношение ЕС, которое, безусловно, является разрушительным для европейского континента, должно быть изменено», - заключил Тейс.

(Автор: Ляман Зейналова)