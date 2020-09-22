Власти Армении завели в тупик переговорный процесс по нагорно-карабахскому конфликту — Наира Зограбян

БАКУ /Trend/ - Нынешняя власть Армении завела в тупик переговорный процесс по нагорно-карабахскому конфликту.

Как сообщает Trend, об этом сказала "Вестнику Кавказа" генеральный секретарь партии "Процветающая Армения", депутат парламента Наира Зограбян .

"Мы считаем, что нынешняя власть завела в тупик переговорный процесс по Карабаху. У нее нет ни механизмов, ни действий, ни даже видения урегулирования конфликта, что вредит нормальному мирному процессу. Мы не видим никаких шагов со стороны властей. В свое время было достигнуто немало, Минская группа ОБСЕ дала добро на петербургские договоренности 2016 года. А что теперь? Мы требуем от властей, чтобы они были откровенны и с политическими силами Армении, и с народом, но ясности политики по Нагорному Карабаху мы не видим", - сказала она.

Зограбян отметила, что это сейчас наслаивается на все обилие социально-экономических проблем, влияющих на жизнь людей.

Она считает, что абсолютное большинство народа Армении не понимает, какую политику ведет по Нагорному Карабаху нынешняя власть.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.