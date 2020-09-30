Турал Гянджалиев: Живущим в Карабахе армянам следует поддержать азербайджанскую армию, Азербайджанское государство (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - «Обращаясь к проживающим в Карабахе армянам, хочу сказать, что им следует признать единственно легитимную государственную власть Азербайджана и его армию, и для ликвидации террористических элементов, ликвидации незаконного режима, угнетающего их 30 лет, поддержать нас — азербайджанскую армию, Азербайджанское государство, Верховного главнокомандующего Вооруженных сил Азербайджана».

Об этом в интервью видеопроекта PREZİDENT. Müstəqillik. Təhlükəsizlik. Rifah" Информационного агентства Trend сказал глава азербайджанской общины Нагорно-карабахского региона Турал Гянджалиев.

По его словам, в противном случае совместное нахождение с этими террористами и незаконными военными соединениями проживающих в Карабахе армян означает, что они на стороне преступников: «Они граждане Азербайджана, и должны это понимать. Как бы то ни было, они будут жить под юрисдикцией Азербайджана, поэтому должны избавиться от этих элементов, если хотят жить в безопасной, развивающейся и благополучной стране».

Гянджалиев добавил, что азербайджанские вооруженные силы, неукоснительно соблюдая нормы международного права, проводят военные операции: «Удары наносятся только по военным объектам противника. А армянские вооруженные силы, сознавая свое бессилие, наносят удары по населенным пунктам, мирных гражданам, что еще раз показывает, что главная цель агрессивной Армении – уничтожить народ, который проживает на оккупированных территориях и на линии соприкосновения, провести очередную этническую чистку, что является абсолютным нарушением норм международного права».

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)