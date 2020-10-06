В парламенте Азербайджана принято решение о восстановлении исторического названия освобожденного от оккупации села (версия 2)

БАКУ /Trend/ - На заседании комиссии по топонимике Милли Меджлиса Азербайджана был рассмотрен вопрос о восстановлении исторического названия освобожденного в Нагорном Карабахе села Мадагиз и единогласно принято решение о возвращении этому селу исторического названия Суговушан, сообщает во вторник Trend.

Председатель Комиссии по топонимике Иса Габиббейли высоко оценил с точки зрения восстановления исторической справедливости победы, одержанные в борьбе за освобождение оккупированных земель героической армией под руководством Президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева.

Было отмечено, что возвращение исконных названий местностям в Нагорном Карабахе, переиначенных армянами, будет еще одним примером восстановления исторической справедливости.

Выступившие депутаты Севиндж Фаталиева, Сабир Рустамханлы, Муса Гулиев, Хикмет Мамедов, Азиз Алекперов и другие посчитали необходимым переименовать селов Мадагиз в Суговушан с целью восстановления старинного названия этого села.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)