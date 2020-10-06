Через 2-3 недели Еревану станет попросту нечем воевать - Игорь Коротченко

БАКУ/Trend/ - Ресурсов, которыми располагает Армения для ведения войны с Азербайджаном, включая боеприпасы и горючее, хватит еще на 2-3 недели активных боевых действий, после чего Еревану станет попросту нечем воевать. Об этом в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко, комментируя текущую обстановку в зоне нагорно-карабахского конфликта, передает Trend.

"То, что сейчас происходит в зоне конфликта – это полномасштабные боевые действия между армянскими вооруженными силами и азербайджанскими вооруженными силами на территории Азербайджана. Это война. По моим оценкам, от двух до трех недель Армения сможет поддерживать такой же уровень напряженности боевых действий, как сейчас, затем ее ресурсы окажутся исчерпанными, если не будет некой внешней поддержки", - сказал он.

"Надо понимать, что война есть война, на ней бывают как удачи, так и неудачи. И тут все зависит от грамотного планирования боевых действий вооруженными силами Азербайджана. Пока тактика, которая избрана, то есть постепенное движение вперед с сохранением жизней солдат и применением высокоточного оружия, дает результаты, как мы видим, по крайней мере, из сообщений официальный должностных лиц Азербайджана", - сообщил Игорь Коротченко.

Армения отвечает на это обстрелами мирных городов Азербайджана. "Это военное преступление, за которое предусмотрена ответственность в рамках международного уголовного суда либо международного трибунала в Гааге. Согласно Женевским конвенциям, которые регламентируют правила ведения войны, города и гражданское население являются неприкосновенными. Поэтому акции, которые совершает Армения, находятся за рамками международного права и составляют уголовное преступление", - подчеркнул главный редактор журнала "Национальная оборона".

"Военно-политическое руководство Армении делает это, на мой взгляд, с целью спровоцировать Азербайджан на ответные действия, чтобы затем изобразить из себя жертву агрессии. На фоне неудач, которые терпят армянские вооруженные силы в боях за Нагорный Карабах, совершенно очевидна попытка Еревана втянуть Россию и ОДКБ в войну на своей стороне. Для этого и обстреливаются азербайджанские города", - заключил Игорь Коротченко.