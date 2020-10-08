Минобороны Турции: Обстрел населенных пунктов Азербайджана со стороны Армении - военное преступление

БАКУ /Trend/ - Подвергая обстрелу азербайджанские города, Армения совершает военное преступление, за которое власти этой страны должны ответить перед международным судом.

Об этом сказали Trend в четверг в министерстве национальной обороны Турции.

Как отметили в министерстве, армянские ВС, которые не в состоянии противостоять азербайджанской армии, подвергают артобстрелу населённые пункты Азербайджана, в результате чего гибнут мирные жители.

«Армянский народ в первую очередь сам должен осудить обстрел мирного населения Азербайджана. Нет сомнений в том, что виновники этого, то есть руководство Армении, которое несет ответственность за гибель мирных жителей в азербайджанских городах, будет наказано международным правосудием», - сказали в минобороны Турции.



Турция еще раз заявляет всему миру, что, как и прежде, будет поддерживать Азербайджан, и требует от Армении, пока не поздно, вывести свои вооруженные силы с оккупированных азербайджанских территорий, подчеркнули в ведомстве.



«Мировое сообщество, которое почти 30 лет закрывало глаза на армянскую оккупацию, должно приложить усилия для освобождения территорий Азербайджана», - сказали в министерстве национальной обороны Турции.

Отметим, что 4 октября, а также сегодня, 8 октября, ВС Армении подвергли ракетному обстрелу город Гянджа. Также ранее вооруженные силы Армении нанесли ракетный удар по промышленному городу Мингячевир. Кроме того, по районам Хызы и Абшерон были выпущены две ракеты средней дальности с дальностью полета 300 км.

Армянская сторона 6 октября официально признала отступление своих войск.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.