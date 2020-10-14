Заявление минобороны Армении о готовности наносить удары по любым военным объектам в Азербайджане - крайне опасно – Игорь Коротченко

БАКУ/Trend/ - Заявление министерства обороны Армении о том, что ВС республики оставляют за собой право наносить удары по любым военным объектам или военным передвижения на территории Азербайджана, крайне опасно.

Как сообщает Trend, об этом "Вестнику Кавказа" сказал главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

"Если вооруженные силы Азербайджана уничтожили уже на позиции, я подчеркиваю, подготовленный к пуску по Азербайджану армянский ракетный комплекс, и это была вынужденная мера, чтобы не повторить вторую Гянджу, то Минобороны Армении заявляет, что оно готово наносить удары по любому военному объекту, любой военной цели в Азербайджане. Это означает уже эскалацию конфликта и прямое противоборство. На мой взгляд, это очень опасное явление", - сказал эксперт.

Он также прокомментировал заявление Минобороны Армении, в котором утверждается, что до сих пор по территории Азербайджана не было выпущено ни единой ракеты или пули.

"Это откровенный блеф. У так называемой "НКР" нет вооружений, ракетных комплексов, это же очевидно. Мы видели кадры, там в основном люди с автоматами Калашникова. А ракетное оружие, которое требует профессионального обращения, – это очень сложное оружие, коллективное. Это оружие, которое применяется по приказу первых лиц государства. В данном случае понятно, что ВС Армении наносили удар по Гяндже. Кроме того, на территории Азербайджана были обнаружены армянские ракеты "Точка-У", которые были запущены, но не взорвались, видимо, из-за исчерпания технических сроков эксплуатации. В условиях, когда стороны ведут информационную войну, Минобороны Армении заявляет, что вооруженные силы страны якобы раньше не обстреливали Азербайджан. Разумеется, это лукавство. Обстреливали, это очевидно. По-моему, это ни у кого не вызывает никаких сомнений", - заявил Игорь Коротченко.