Начаты мероприятия по ликвидации ущерба, нанесенного ВС Армении гражданским объектам

БАКУ /Trend/ - Начата реализация соответствующих мер в целях ликвидации ущерба, нанесенного гражданским объектам Азербайджана в результате ракетного и артиллерийского обстрела вооруженных сил Армении.

Об этом в пятницу сообщили Trend в МЧС Азербайджана.

В министерстве отметили, что вооруженные силы Армении, начиная с 27 сентября регулярно обстреливают из тяжелой артиллерии и ракетных установок азербайджанские населенные пункты, гражданские объекты, в том числе частные и многоквартирные дома, хозяйства, по сей день продолжают вызывать на гражданских объектах разрушения.

По поручению Президента Азербайджана, Верховного Главнокомандующего вооруженными силами Ильхама Алиева, в целях обеспечения безопасности населения и устранения существующих проблем, создана соответствующая комиссия. С участием представителей МЧС, Государственного комитета градостроительства и архитектуры, Национального агентства по разминированию территорий Азербайджана (АНАМА) и местных органов исполнительной власти на местах начата соответствующая работа.

Созданная комиссия уже завершила работу по расследованию и оценке нанесенного ущерба в Мингячевире, и в короткие сроки аналогичная работа будет завершена и в Гяндже. В настоящее время данные меры продолжаются в Бардинском, Бейлаганском и Агджабединском районах, также в ближайшее время они будут начаты в Джабраильском, Физулинском, Нафталанском и Гёкгельском районах.

Восстановление и строительство инфраструктурных и гражданских объектов в условиях войны находится под контролем Президента Азербайджана.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Кочнева Наталья)