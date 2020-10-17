В Чикаго прошла акция под лозунгом: «Конец армянскому террору!» (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - В Чикаго прошла акция участники, которой решительно осудили целенаправленные действия вооруженных сил Армении, направленные на убийство десятков невинных людей в различных городах и районах нашей страны, разрушение гражданских объектов. Протестующие заявили, что ночной ракетный обстрел Гянджи расположенный в дали от линии фронта, является ярким примером армянского вандализма.

Было отмечено, что ракетный обстрел Гянджи, Мингячевира, Тертерского, Геранбойского, Бардинского, Евлахского, Агдамского, Агджабединского районов Азербайджана является показателем агрессивной политики, проводимой Арменией против Азербайджана. Участники акции осудили преступления, совершенные против гражданского населения, призвали международное сообщество осудить армянское зверство и поддержать Азербайджан в справедливой борьбе за восстановление территориальной целостности.

Наряду с Государственным гимном Азербайджанской Республики на митинге был исполнен Марш Независимости, скандировались лозунги на разных языках: «Карабах - это Азербайджан!», «Гянджа - не прифронтовая зона!», «Конец армянскому террору!», «Не поддерживайте оккупационное государство!», «Мы хотим справедливости!»

В конце акции участники вышли к зданию армянского консульства и выразили протест.