Армения должна прекратить свои настойчивые атаки и вывести оккупационные силы с территории Азербайджана - Тюркский совет (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Бомбардировка мирных жителей - это нарушение международного гуманитарного права. Совет сотрудничества тюркоязычных государств осуждает ракетный удар Армении по Гяндже и ее нападения на мирных жителей Азербайджана.

Как сообщает Trend, об этом говорится в публикации Тюркского совета в Twitter.

Отмечается, что Армения должна прекратить свои настойчивые атаки и вывести оккупационные силы.

К публикации также были приложены фотографии, запечатлевшие тяжелые последствия армянского террора в Гяндже.